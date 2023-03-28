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Опрос: как вы оцениваете рекомендации МОК по допуску россиян до международных стартов?

Сегодня, 28 марта, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на исполкоме организации в Лозанне, где рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

В своём обращении Бах обозначил ряд условий, по которым спортсмены из обеих стран смогут соревноваться с зарубежными атлетами.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:

Ряд стран выступили против такого решения Баха, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась.