В Польше назвали «днём позора» рекомендации МОК по российским спортсменам

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик опубликовал пост в социальных сетях, в котором эмоционально высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.
На прошедшем сегодня, 28 марта, в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.
«То, что произошло, было очень положительным для российской стороны, ведь их спортсмены смогут принять участие в соревнованиях!!! День позора для МОК!!» — написал Вавжик.
Напомним, ряд других стран также выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.
- 28 марта 2023
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