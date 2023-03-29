Зеппельт иронично высказался о деятельности Баха после рекомендаций МОК по россиянам
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул, что действующая олимпийская система под руководством Томаса Баха нежизнеспособна.
«Бах: «Если мы будем исключать спортсменов на основании политических аспектов, мы столкнёмся с упадком международной спортивной системы».
Возможно, действительно пора, чтобы эта «спортивная система», которую отстаивает Бах, как никакая другая, пришла в упадок», — написал Зеппельт.
Напомним, на прошедшем вчера, 28 марта, в Лозанне (Швейцария) исполкоме МОК Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.
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