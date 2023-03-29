Капитан «Белогорья» — о победе над «Газпромом-Югра»: недооценки соперника не было

Капитан «Белогорья» (Белгород) Роман Брагин высказался о победе над командой «Газпром-Югра» (Сургут) в первом матче квалификационного раунда плей-офф российской Суперлиги (25:20, 23:25, 19:25, 25:18, 15:12).

«Не думаю, что была недооценка соперника: мы начали в первой партии собранно, уверенно. Всё, что планировали – сделали, не было шапкозакидательских настроений. Потом просто мы стали играть хуже, стали невынужденно ошибаться. В атаке стали много ошибаться, в простых ситуациях. Ну и Сургут добавил в игре в защите, очень много достали «мёртвых» мячей, это давало им дополнительную энергию. Поймали кураж. Было тяжело это всё перебороть.

В четвёртой партии мы чуть-чуть успокоились, вернулись в свою стабильную игру: минимум ошибок, чёткий съём, цепкая игра в защите и на блоке. В пятой партии тоже практически с начала контролировали ход игры и уже делали то, что нужно. Но Сургут сегодня очень хорошо играл, молодцы. Нам – большие поздравления, очень тяжёлая игра!

Наверное, даже хорошо, что у нас есть дополнительные игры в плей-офф, они – особенные, не такие, как в чемпионате. Такие игры будут все, до финала: необходимо выходить, бороться в каждой партии, биться за каждый мяч. Через три дня нас ждет тяжёлая игра: будем делать выводы», — приводит слова Брагина сайт Всероссийской федерации волейбола.