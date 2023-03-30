«Чемпионат» организует футбольные и волейбольные турниры на фестивале «Дикая мята»

С 16 по 18 июня 2023 года на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево) пройдёт крупнейший независимый музыкальный фестиваль «Дикая мята». «Чемпионат» традиционно проведёт на фестивале серию турниров по пляжному футболу и волейболу. Принять участие в турнирах смогут все гости без каких-либо взносов. Уровень подготовки и навык не имеют значения. Заявиться смогут как уже готовые команды, так и сформированные на месте сборные. Призёры и победители получат подарки от «Чемпионата». Между турнирами площадки будут работать в открытом режиме для всех желающих поиграть в футбол и волейбол.

Фото: Дикая мята

Гостей фестиваля в 2023 году ждёт 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

В конце апреля организаторы планируют посадить настоящий яблоневый сад – на фестивальном поле появится 150 яблонь, которые своим цветением будут долгие годы радовать гостей фестиваля.

В этом году на поле появятся душевые и фонтанчики с питьевой водой, точки с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки гаджетов. Традиционно откроет двери комната матери и ребёнка, где будет всё необходимое для стирки, приготовления еды, свои отдельные душевые и раковины. Также на территории фестиваля будет функционировать палаточный лагерь с освещёнными улицами и комфортными санитарными условиями.

Фото: Дикая мята

Список артистов, билеты и подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.