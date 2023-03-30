«Чемпионат» организует футбольные и волейбольные турниры на фестивале «Дикая мята»

С 16 по 18 июня 2023 года на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево) пройдёт крупнейший независимый музыкальный фестиваль «Дикая мята». «Чемпионат» традиционно проведёт на фестивале серию турниров по пляжному футболу и волейболу. Принять участие в турнирах смогут все гости без каких-либо взносов. Уровень подготовки и навык не имеют значения. Заявиться смогут как уже готовые команды, так и сформированные на месте сборные. Призёры и победители получат подарки от «Чемпионата». Между турнирами площадки будут работать в открытом режиме для всех желающих поиграть в футбол и волейбол.
Фото: Дикая мята
Гостей фестиваля в 2023 году ждёт 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.
В конце апреля организаторы планируют посадить настоящий яблоневый сад – на фестивальном поле появится 150 яблонь, которые своим цветением будут долгие годы радовать гостей фестиваля.
В этом году на поле появятся душевые и фонтанчики с питьевой водой, точки с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки гаджетов. Традиционно откроет двери комната матери и ребёнка, где будет всё необходимое для стирки, приготовления еды, свои отдельные душевые и раковины. Также на территории фестиваля будет функционировать палаточный лагерь с освещёнными улицами и комфортными санитарными условиями.
Фото: Дикая мята
Список артистов, билеты и подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.
- 30 марта 2023
-
19:27
-
18:23
-
18:08
-
17:57
-
17:50
-
17:25
-
16:46
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:41
-
15:05
-
14:35
-
14:16
-
14:06
-
13:44
-
13:15
-
13:01
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:06
-
10:47
-
00:24
- 29 марта 2023
-
23:37
-
22:14
-
17:47
-
17:39
-
17:33
-
16:45
-
16:07
-
15:40
-
15:31
-
15:22