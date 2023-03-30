Более 200 иностранных гимнастов заявились на «Игры вызова легенд» в Екатеринбурге

Руководитель дирекции международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд» Анна Коробова сообщила, что на турнир заявились более 200 иностранных участников из 15 национальных сборных дружественных стран.

Соревнования, в которых выступят представители спортивной акробатики, спортивной аэробики, спортивной и художественной гимнастики, состоятся с 26 марта по 1 апреля на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«В достаточно непростой обстановке, которая сложилась вокруг российского спорта, своё участие в «Играх вызова легенд» уже подтвердили представители 15 национальных сборных команд: Израиля, Алжира, Беларуси, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Сирии, Киргизии и Кипра. Но работа ещё не закончена, и мы ожидаем заявки ещё от нескольких иностранных федераций. Грядущий инновационный гимнастический турнир даст прекрасную возможность спортсменам отточить своё профессиональное мастерство в конкуренции с иностранными участниками, а нам показать, что Россия открыта для сотрудничества», — сказала Коробова.

Амбассадорами «Игр вызова легенд» стали чемпион мира, многократный победитель чемпионатов России и Европы по спортивной акробатике Виктор Гречухин; победитель чемпионатов мира и Европы в разных дисциплинах по спортивной аэробике Руслан Зубаиров; олимпийский чемпион 2020 года, двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы Давид Белявский; олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Олимпийских Игр в Токио 2020 года, многократная чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике Анастасия Татарева.