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Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 9 апреля: во сколько первая партия матча за шахматную корону, где смотреть прямую трансляцию

Непомнящий — Лижэнь: во сколько первая партия матча за шахматную корону, где смотреть
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Сегодня, 9 апреля, в Астане (Казахстан) начнётся серия матчей за мировую шахматную корону, в которой российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем.

Игра начнётся в 12:00 мск. Стоит отметить, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Прямая трансляция первой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В первой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами, что определилось в состоявшейся ранее жеребьёвке.

Напомним, Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде летом 2022 года, и по регламенту он должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном в этом году, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула, сославшись на утрату мотивации. Его место занял китайский шахматист, ставший на турнире претендентов вторым.

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