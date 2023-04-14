Валуев: Бах не позволит Украине влиять на решения МОК

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу запрета атлетам с Украины выступать на турнирах вместе с россиянами и белорусами. Ранее в организации заявили, что правительство Украины не должно решать вопросы допуска спортсменов.
«Это говорит ещё раз о том, что почва всегда сначала прощупывается. Политиками, чиновниками… Мы точно так же обсуждали заявление МИД Германии по поводу виз. В данном случае реакция МОК — это проба пера, но всегда надо читать между строк. Томас Бах даёт понять, что ни одно государство не должно влиять на МОК и международные организации, которыми являются федерации видов спорта. Если сейчас окажется, что Украина сможет таким образом воздействовать на мировое мнение и диктовать свои условия, то о каком мировом спорте мы можем рассуждать? Безусловно, Бах не позволит украинской власти каким‑то образом влиять на его решения и решения МОК. Мы сейчас это говорим предположительно, но, скорее всего, этого не должно случиться. Есть люди и страны, которые могут повлиять на Баха, но это точно не Украина», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».
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