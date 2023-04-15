Беленюк: теперь всё понятно — украинские атлеты будут сидеть дома, когда россияне вернутся

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о решении властей Украины запретить своим спортсменам выступать на соревнованиях, в которых будут задействованы россияне.
«Теперь всё всем понятно — мы сидим дома в случае, если россияне в тех федерациях, где они допущены, а мы видим, что с каждым днём количество федераций только возрастает, я думаю, что большая половина международных федераций будут делать всё, что допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям. Соответственно, в этих федерациях украинские спортсмены, как я понимаю, будут сидеть дома.
Спортсмены сейчас находятся в абсолютном неведении. Спортсмены — это патриоты, и каждый день они доказывают своим трудом эту позицию. Чтобы принять правильное решение, нужно коммуницировать с представителями этой отрасли, а коммуникации нет. Если нас не будет, а Россия будет, для них это выигрыш. Тут вопрос не в России, а в том, что МОК ведёт некорректную политику в отношении Украины», — сказал Беленюк в видео, опубликованном в телеграм-канале «Политика страны».
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