По факту сожжения флага Азербайджана на ЧЕ в Армении возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила о возбуждении уголовного дела по факту сожжения национального флага на церемонии открытия чемпионата Европы — 2023 по тяжёлой атлетике в Ереване (Армения), сообщается на официальном сайте организации.

Уголовное дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса страны. В Генеральной прокуратуре Азербайджана расценивают сожжение флага как провокацию, направленную на разжигание национальной ненависти и вражды.

Напомним, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы произошло публичное сожжение флага Азербайджана. Акцию якобы устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили. МИД Азербайджана осудило данный инцидент. Азербайджанские штангисты были отозваны на родину.