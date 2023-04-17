Главный тренер АСК: рад, что у нас под конец чемпионата образовалась хорошая банда

Главный тренер АСК Андрей Дранишников прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии плей-офф за 5-8 места мужской Суперлиги на выезде от «Белогорья» (2-3), в котором нижегородцы вели по партиям 2-0.

«Хорошо начали, ребята бились за каждый мяч, и им большое спасибо за это, потому что я понимаю, что им тяжело: играем, получается, каждые четыре дня одним составом. Но ребята доказывают, что они находятся в хорошей форме. На концовочку немного не хватило, и осталась какая-то недосказанность. Не столько сказались замены у «Белогорья», сколько просела наша игра, мы стали меньше забивать с хорошего мяча. Меньше стали поднимать в защите, и даже если что поднимали, не добивали. И это сказалось на результате. Ну, а пятая была неудачной. Мы ещё разберём, с чем это связано. Всё равно я рад, что у нас под конец чемпионата образовалась хорошая банда, если так можно выразиться, которая борется с каждым соперником, независимо от того, кто он – Казань или Белгород. В серии всё ещё впереди. Посмотрим, что дальше будет», — приводит слова Дранишникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт завтра, 18 апреля.