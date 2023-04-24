Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов: вопросов к отдаче не должно быть

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал итоги серии полуфинальных матчей плей-офф Суперлиги России по волейболу, в которой его команда уступила «Зениту-Казань» со счётом 1-3.
«Команда билась. Но к сожалению, такой результат. Не смогли в концовке вырвать игру. Многое можно сказать после этой серии. Единственное, мне жаль, как шёл этот сезон: мы в конце думали, что все проблемы у нас закончились, а это продолжилось в плей-офф. Не смогли первые две игры играть с Драженом, последние две – использовать Казаченкова. Как только поправился Лубурич, травмировался Илья. Это дало бы нам больше шансов. Всё-таки нелегко обыгрывать «Зенит» три раза подряд. Бились парни, вопросов нет. Считаю, что мы подарили красивый волейбол. После таких проигрышей вопросов к отдаче не должно быть», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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