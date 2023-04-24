Российский гроссмейстер Дубов прокомментировал конфликт между ФШР и командой Непомнящего

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который работает в статусе официального комментатора ФИДЕ на матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, прокомментировал конфликт между Федерацией шахмат России (ФШР) и командой россиянина.

Несколько дней назад глава ФШР Андрей Филатов заявил, что в плохие дни Яна можно назвать обезьяной с гранатой. Эти слова возмутили команду Непомнящего, опубликовавшую заявление на этот счёт.

«Ян Непомнящий – непростой человек, как и большинство топ-гроссмейстеров. У него своё видение, как должна выстраиваться работа с федерацией, как и кому она должна помогать и в каком объёме. Но дело не в Яне. Тот же Сергей Карякин, когда баллотировался на пост президента ФШР, тоже высказывал своё видение. А есть люди, которые в федерации работают. Они выиграли выборы, заняли свои посты и делают то, что правильно с их точки зрения. Было бы странно, если бы все наши мнения совпадали. По поводу фразы, что «вставляли палки в колёса»… Есть ли рациональные причины у ФШР мешать Яну Непомнящему стать чемпионом мира? Ян – эмоциональный человек. Команда у него под стать, кого-то я там знаю – молодые, яркие, интересные ребята.

Но зачем ФШР мешать? Мне кажется, возникло классическое недопонимание. Комментировать ответ команды Яна мне сложно, но он показался мне смешным. Высказывание Филатова охарактеризовано как ирония, так зачем семь абзацев на эту тему писать? Чуть-чуть странно. Ещё смешно, что это не мнение Яна и не мнение его менеджера. А чьё тогда?» — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Даниилом Дубовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 апреля, в 8:00 мск.