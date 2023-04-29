Непомнящий — Лижэнь: во сколько 14-я партия матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 29 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 14-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.
Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Следите за ней на «Чемпионате»! Кроме того, трансляция 14-й партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, 13-я партия титульного поединка завершилась вничью, Непомнящий играл белыми фигурами.
На данный момент счёт в матче равный – 6,5-6,5. В 14-й партии Непомнящий сыграет чёрным цветом.
Матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Если сегодня шахматисты сыграют вничью, будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и он не выявит победителя, гроссмейстеры сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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