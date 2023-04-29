Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий — Лижэнь: во сколько 14-я партия матча за шахматную корону, где смотреть

Непомнящий — Лижэнь: во сколько 14-я партия матча за шахматную корону, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 14-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

Партия, как и все остальные, начнётся в 12:00 мск. Следите за ней на «Чемпионате»! Кроме того, трансляция 14-й партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, 13-я партия титульного поединка завершилась вничью, Непомнящий играл белыми фигурами.

На данный момент счёт в матче равный – 6,5-6,5. В 14-й партии Непомнящий сыграет чёрным цветом.

Матч состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Если сегодня шахматисты сыграют вничью, будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и он не выявит победителя, гроссмейстеры сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Материалы по теме
Новому шахматному чемпиону достанется уникальный трофей. У Магнуса Карлсена такого нет!
Фото
Новому шахматному чемпиону достанется уникальный трофей. У Магнуса Карлсена такого нет!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023