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Лидеры сборной России пропустят открытый чемпионат Беларуси по художественной гимнастике

Лидеры сборной России пропустят открытый чемпионат Беларуси по художественной гимнастике
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что лидеры национальной команды России не примут участия в открытом чемпионате Беларуси по художественной гимнастике.

«На открытый чемпионат Беларуси у нас очень много участников в групповых упражнениях едет. Ещё до конца не пригласили регионы — мы разместили приглашение на сайте федерации. Кто хочет, тот и может участвовать. Лидеры поедут в Красноярск, где будет следующий этап «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, открытый чемпионат Беларуси по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 20 мая. Российские и белорусские гимнасты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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