Лагно и Горячкина сыграли вничью в 5-м туре этапа Гран-при ФИДЕ на Кипре

В Никосии (Кипр) завершились партии 5-го тура заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ. В единственном результативном противостоянии Харика Дронавалли чёрными фигурами обыграла Оливию Кёлбасу.
После пяти туров лидеров стало трое: к Екатерине Лагно и Тань Чжунъи добавилась Дронавалли. Три шахматистки, включая Александру Горячкину и Полину Шувалову, отстают от них на пол-очка.
Результаты 5-го тура
Нана Дзагнидзе — Бибисара Асаубаева — 0,5:0,5.
Александра Костенюк — Динара Вагнер — 0,5:0,5.
Оливия Кёлбаса — Харика Дронавалли – 0:1.
Екатерина Лагно — Александра Горячкина — 0,5:0,5.
Полина Шувалова – Бела Хотенашвили — 0,5:0,5.
Гюнай Мамедзаде — Тань Чжунъи — 0,5:0,5.
Положение после пяти туров
1-3. Екатерина Лагно, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли — по 3,5 очка.
4-6. Динара Вагнер, Полина Шувалова, Александра Горячкина — по 3.
7. Нана Дзагнидзе — 2,5.
8-10. Александра Костенюк, Бела Хотенашвили, Гюнай Мамедзаде — по 2.
11. Бибисара Асаубаева – 1,5.
12. Оливия Кёлбаса — 0,5.
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