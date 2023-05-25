Тренер «Енисея-СТМ» — о матчах с «Красным Яром»: в полуфинале это будет совсем другая игра

Главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» и национальной сборной России Александр Первухин высказался о противостоянии своих подопечных с самым принципиальным соперником – «Красным Яром».

В текущем сезоне «Енисей-СТМ» дважды обыграл«Красный Яр» в чемпионате страны, в том числе в недавнем 16-м туре со счётом 59:22.

«Противостояние красноярских команд продолжается уже 33 года и всегда проходит зрелищно, эмоционально и при аншлаге. Матчи этого чемпионата не стали исключением. Осенью мы собрали 6500 зрителей на «Центральном», весной — полный стадион «Красный Яр». На игре присутствовало множество известных людей во главе с временно исполняющим обязанности губернатора края Михаилом Котюковым. Уверен, регби понравилось всем без исключения. Матч закончился в нашу пользу и стал самым результативным в истории красноярского дерби. С большой долей вероятности менее чем через три недели мы встретимся вновь — уже в полуфинале. И это будет совсем другая игра», — приводит слова Первухина «Говорит Красноярск».

10 и 11 июня в чемпионате России будут сыграны полуфиналы, а 18 июня состоится решающий матч, в котором определится обладатель трофея.