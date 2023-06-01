Регистрируйтесь на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE

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С 7 по 8 июня 2023 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена» пройдёт фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE.

SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвящённое вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

Основные темы мероприятия:

• Первые 10 шагов для запуска спортивной школы

• Партнёрство и спонсорство спортивных проектов

• Масштабирование спортивного проекта

• Маркетинг проекта в новых условиях: как и куда двигаться в 2023 году?

• PR и продвижение спортивного проекта. Как сделать так, чтобы о тебе писали СМИ?

• Как вашему проекту получить поддержку, субсидии, гранты от государства? И другие.

Спикеры – успешные спортивные предприниматели, которые с удовольствием поделятся личным опытом построения спортивного бизнеса. В их числе:

• Владимир Волошин – спортивный предприниматель, партнёр МойФитнес.рф, LIMETIME.io, IRONSTAR и ROSA RUN;

• Дмитрий Тарасов – сооснователь Бегового сообщества, директор Московского марафона;

• Михаил Долгий – основатель Running Heroes Russia, предприниматель, ультрамарафонец и путешественник и другие.

Подробно о событии и форматах участия на сайте.