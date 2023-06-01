Регистрируйтесь на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE

С 7 по 8 июня 2023 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена» пройдёт фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE.
SPORT. BUSINESS. PEOPLE. – мероприятие, посвящённое вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.
Основные темы мероприятия:
• Первые 10 шагов для запуска спортивной школы
• Партнёрство и спонсорство спортивных проектов
• Масштабирование спортивного проекта
• Маркетинг проекта в новых условиях: как и куда двигаться в 2023 году?
• PR и продвижение спортивного проекта. Как сделать так, чтобы о тебе писали СМИ?
• Как вашему проекту получить поддержку, субсидии, гранты от государства? И другие.
Спикеры – успешные спортивные предприниматели, которые с удовольствием поделятся личным опытом построения спортивного бизнеса. В их числе:
• Владимир Волошин – спортивный предприниматель, партнёр МойФитнес.рф, LIMETIME.io, IRONSTAR и ROSA RUN;
• Дмитрий Тарасов – сооснователь Бегового сообщества, директор Московского марафона;
• Михаил Долгий – основатель Running Heroes Russia, предприниматель, ультрамарафонец и путешественник и другие.
Подробно о событии и форматах участия на сайте.
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