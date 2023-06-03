«КПРФ» — «Норильский никель»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 3 июня, стартует финальная серия чемпионата России по мини-футболу между «КПРФ» и «Норильским никелем». Первые два матча серии до трёх побед пройдут на площадке столичного клуба. Затем команды переедут в Норильск, где 11 июня и, в случае необходимости, 12 июня пройдут третий и четвёртый матчи. Если же понадобится пятая встреча, то она состоится в период с 17 июня.
Первые матчи финальной серии в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Это не первое противостояние соперников плей-офф Суперлиги. В сезоне-2020/2021 победу в серии за третье место одержал «Норильский никель» (3-1). Однако в прошлом сезоне «КПРФ» удалось взять реванш уже в полуфинальной серии (3-2).
На пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары». «Норильский никель» в четвертьфинале прошёл «Тюмень» (3-1), а в полуфинальной серии — «Газпром-Югру» (3-2).
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