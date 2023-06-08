В Литве объяснили скандальный приезд гребчихи Анны Пракатень

Глава Федерации гребли Литвы (LIF) Саулюс Риттер высказался о причинах приезда серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянки Анны Пракатень в Тракай, которая в данный момент представляет сборную Узбекистана. Данный факт вызвал недовольство со стороны гребцов из Литвы.
«Прежде всего хочу отметить, что все прибывшие в Тракай гребцы – граждане Узбекистана, в том числе Анна Пракатень, и только эту страну представляют. Из всех вышеупомянутых только она ранее представляла Россию. Решение данной спортсменки сменить гражданство и подписанный ею документ не позволяют усомниться в её гражданской позиции.
Мы хотим превратить олимпийский центр гребли в Тракае в точку притяжения гребцов из разных стран. Поэтому совместно с Международной федерацией гребли мы сотрудничаем с другими странами в рамках программы «Развитие». Именно по ней к нам приехала сборная Узбекистана, готовящаяся к Олимпийским играм в Париже, а также мы ждём спортсменов из Казахстана и Грузии.
Сборная Узбекистана, как и спортсмены других стран, прибывающих по этой программе, участвует в тренировках и соревнованиях за свой счёт, то есть LIF не несёт никаких затрат. Для гребцов важна не только наша инфраструктура, но и те знания и опыт, которые накопил тренер Микалас Масильенис (бывший тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Риттера Delfi.
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