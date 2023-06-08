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ЦСКА объявил об уходе белорусской гандболистки Наталии Котиной

ЦСКА объявил об уходе белорусской гандболистки Наталии Котиной
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ЦСКА объявил об уходе левой крайней сборной Беларуси Наталии Котиной из команды.

«Хочу выразить благодарность гандбольному клубу ЦСКА, мне было очень приятно здесь находиться. К сожалению, из-за травмы я играла мало, но мне было очень приятно находиться в этой атмосфере. Большое спасибо тренерскому штабу, клубному руководству, девочкам, болельщикам! Всё было хорошо! Желаю удачи и надеюсь, что в дальнейшем ЦСКА так же будет идти за золотыми медалями», — приводит слова Котиной пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Котина стала гандболисткой ЦСКА летом 2022 года. В составе московской команды спортсменка стала чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Осенью 2022 года Котина получила травму в расположении национальной команды и выбыла до конца сезона.

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