ЦСКА объявил об уходе белорусской гандболистки Наталии Котиной

ЦСКА объявил об уходе левой крайней сборной Беларуси Наталии Котиной из команды.
«Хочу выразить благодарность гандбольному клубу ЦСКА, мне было очень приятно здесь находиться. К сожалению, из-за травмы я играла мало, но мне было очень приятно находиться в этой атмосфере. Большое спасибо тренерскому штабу, клубному руководству, девочкам, болельщикам! Всё было хорошо! Желаю удачи и надеюсь, что в дальнейшем ЦСКА так же будет идти за золотыми медалями», — приводит слова Котиной пресс-служба ЦСКА.
Напомним, Котина стала гандболисткой ЦСКА летом 2022 года. В составе московской команды спортсменка стала чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Осенью 2022 года Котина получила травму в расположении национальной команды и выбыла до конца сезона.
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