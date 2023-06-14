Поздняков: отлучение атлетов ЦСКА от выступлений на мировой арене считаем дискриминацией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на торжественной церемонии награждения сотрудников ОКР в рамках 100-летия со дня образования Центрального спортивного клуба армии высказался о недопустимости дискриминации спортсменов по клубной принадлежности.

МОК рекомендовал международным федерациям не допускать на соревнования российских атлетов, так или иначе принадлежащих к силовым структурам.

«Олимпийский комитет России последовательно и неукоснительно, независимо от сиюминутных обстоятельств, поддерживает наши спортивные организации, которые вносят огромный вклад в развитие спорта высших достижений. ЦСКА, безусловно, является одной из них, на протяжении многих десятилетий сохраняя приверженность истинным олимпийским ценностям и принося славу нашей стране яркими победами, рекордами и завоёванными олимпийскими медалями.

Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, «Динамо» и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях. Вместе с тем я согласен, что совместными усилиями справедливость в итоге будет восстановлена», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.