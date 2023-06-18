«Барселона» обыграла «ПСЖ» в матче за третье место гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня, 18 июня, в Кёльне (Германия) прошёл матч за третье место в мужской Лиге чемпионов по Гандболу, в котором «Барселона» (Испания) обыграла «ПСЖ» (Франция) со счётом 37:31.

Для французского клуба это поражение в гандбольном «финале четырёх» в борьбе за третье место стало первым в истории. Ранее «ПСЖ» четырежды боролся в Лиге чемпионов за бронзу и всегда одерживал победу над соперником.

Прямо сейчас идёт матч финала гандбольной Лиги чемпионов, в котором за победу борются «Магдебург» (Германия) и Кельце (Польша). Со счётом 21:18 на данную минуту лидирует польский клуб.