«Политическое решение». Поздняков — о приостановке членства ФФР в европейской конфедерации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство в организации национальных федераций России и Беларуси.

«Знаете, с февраля прошлого года EFC пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики, поэтому здесь обсуждать особо нечего. Что касается юрисдикции, то, безусловно, Международная федерация фехтования (FIE) является единственным легитимным органом, который принимает решения по организации международного спортивного календаря. Я как человек, возглавлявший Европейскую конфедерацию фехтования шесть лет, говорю это абсолютно точно, со знанием дела, поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения», — приводит слова Позднякова ТАСС.