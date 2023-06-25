Поздняков заявил, что МОК нужно поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о необходимости пересмотра рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
«Как только Международный олимпийский комитет сформулирует свою позицию по участию россиян и белорусов, так мы к этому вопросу участия в Играх в Париже и вернёмся. На настоящий момент нас пока туда никто не приглашал, поэтому обсуждать это детально, я думаю, рановато.
Те унизительные условия, которые прописаны в рекомендациях МОК от 28 марта, думаю, будут неприемлемы для большей части нашего спортивного сообщества. Время до Олимпиады ещё есть, и самое время нашим коллегам из Лозанны подумать над тем, как исправить эту ситуацию», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Согласно рекомендациям МОК, российские и белорусские спортсмены, которых следует допускать на международные турниры, не должны быть связаны с вооружёнными силами и высказываться в поддержку СВО.
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