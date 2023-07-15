Магнус Карлсен стал чемпионом онлайн-турнира Aimchess Rapid
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16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен завоевал титул онлайн-турнира Aimchess Rapid. В суперфинале соревнований норвежец обыграл американца Уэсли Со (восьмой номер мирового рейтинга) со счётом 3:1.
Карлсен выиграл первую партию, так как Со израсходовал своё время, вторая тоже осталась за норвежцем, третью забрал американец, четвёртую партию в напряжённой борьбе взял Карлсен.
«Думаю, во второй партии я сыграл довольно хорошо. Но я не чувствую, что это был мой лучший день», — приводит слова Карлсена, комментирующего победу, TV2.
Стоит отметить, что Aimchess Rapid стал вторым из четырёх турниров шахматного тура чемпионов (CCT) 2023 года, на котором победу одержал Карлсен.
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