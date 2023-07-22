Шон Мёрфи заявил о намерении возглавить мировой рейтинг снукеристов в этом сезоне

Чемпион мира 2005 года по снукеру Шон Мёрфи прокомментировал победу на дебютном в сезоне турнире – Championship League 2023.

В решающем поединке Мёрфи встречался с трёхкратным чемпионом мира Марком Уильямсом. Волшебник одержал победу со счётом 3:0.

«Я очень доволен собой. Мы вместе с моей командой много работаем, поэтому было понятно, что результат рано или поздно придёт. На трёх из четырёх последних турниров я не просто добрался до финала – мне удалось победить. В конце прошлого сезона я поделился своими целями на будущее, отметив в том числе, что раньше мне не доводилось быть лидером мирового рейтинга. Надеюсь, я смогу записать это достижение себе в актив в нынешнем сезоне – тем более что начало получилось просто сказочное», — приводит слова Мёрфи WST.