Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 22 июля

В субботу, 22 июля, в Фукуоке (Япония) завершились соревнования чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду и синхронном плавании. Было разыграно три комплекта наград в двух видах спорта.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 22 июля

Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Произвольная программа

1. Чэн Вэньтао/Хаоюй Ши (Китай) – 225,1020

2. Ицамари Гонсалес Куэльяр/Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 192,5500

3. Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) – 183,4207

Прыжки в воду

Микст. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 метра

1. Цзыфэн Чжу/Шань Линь (Китай) – 326,10

2. Мэддисон Кини/Домоник Бедгуд (Австралия) – 307,38

3. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 294,12

Мужчины. Вышка, 10 метров

1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 520,85

2. Лянь Цзюньцзе (Китай) – 512,35

3. Хао Ян (Китай) – 504,00

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.