Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 22 июля

В субботу, 22 июля, в Фукуоке (Япония) завершились соревнования чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду и синхронном плавании. Было разыграно три комплекта наград в двух видах спорта.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 22 июля
Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Произвольная программа
1. Чэн Вэньтао/Хаоюй Ши (Китай) – 225,1020
2. Ицамари Гонсалес Куэльяр/Диего Вильялобос Каррильо (Мексика) – 192,5500
3. Деннис Гонсалес-Бонеу/Мирея Эрнандес Луна (Испания) – 183,4207
Прыжки в воду
Микст. Синхронные прыжки. Трамплин, 3 метра
1. Цзыфэн Чжу/Шань Линь (Китай) – 326,10
2. Мэддисон Кини/Домоник Бедгуд (Австралия) – 307,38
3. Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо (Италия) – 294,12
Мужчины. Вышка, 10 метров
1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 520,85
2. Лянь Цзюньцзе (Китай) – 512,35
3. Хао Ян (Китай) – 504,00
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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