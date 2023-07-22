Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 23 июля

В воскресенье, 23 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), вступят в борьбу за медали пловцы. Будет разыграно пять комплектов наград. Финальные заплывы пройдут в вечерней части программы, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 23 июля

Плавание

Женщины. Вольный стиль. 400 метров.

Мужчины. Вольный стиль. 400 метров.

Мужчины. Комплексное плавание. 400 метров.

Женщины. Эстафета. Вольный стиль. 4 по 100 метров.

Мужчины. Эстафета. Вольный стиль. 4 по 100 метров.

Также пройдут матчи 1/8 финала в соревнованиях по водному поло среди мужских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.