Украинские шпажистки не стартовали в личных соревнованиях на чемпионате мира в Италии

Украинские шпажистки Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева не стартовали в личных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию.
Спортсменки были заявлены на турнир шпажисток, в котором представлены две россиянки — Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
Соревнования проходят с 22 по 30 июля в Милане (Италия). Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявлял, что украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах, в которых будут представлены россияне и белорусы. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал позицию украинских спортивных властей.
Напомним, кроме двух шпажисток, на соревнования заявлены ещё пять россиян. Это саблистки Алёна Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артём Саркисян.
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