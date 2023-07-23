Украинские шпажистки не стартовали в личных соревнованиях на чемпионате мира в Италии

Украинские шпажистки Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева не стартовали в личных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию.

Спортсменки были заявлены на турнир шпажисток, в котором представлены две россиянки — Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.

Соревнования проходят с 22 по 30 июля в Милане (Италия). Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявлял, что украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах, в которых будут представлены россияне и белорусы. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал позицию украинских спортивных властей.

Напомним, кроме двух шпажисток, на соревнования заявлены ещё пять россиян. Это саблистки Алёна Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артём Саркисян.