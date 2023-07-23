Австралийские пловчихи побили мировой рекорд на дистанции 4х100 м вольным стилем
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Австралийские пловчихи Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Мэг Харрис и Эмма Маккеон стали победительницами чемпионата мира по водным видам спорта в Фукоке (Япония) на дистанции 4х100 метров вольным стилем.
Спортсменки из Австралии преодолели дистанцию за 3 минуты 27,96 секунды и установили новый мировой рекорд. Прежний мировой рекорд на этой дистанции составлял 3 минуты 29,69 секунды. Второе место заняла команда США, отставание которой составило 3,97 секунды. На третьем месте расположилась сборная Китая с отставанием от лидера 4,44 секунды.
Ранее на этом чемпионате мира двукратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарне Титмус побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.
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