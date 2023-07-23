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Определились пары 1/4 финала в мужском турнире по водному поло на чемпионате мира — 2023

Определились пары 1/4 финала в мужском турнире по водному поло на чемпионате мира — 2023
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На чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились стыковые матчи и определились пары 1/4 финала мужского турнира по водному поло.

Напрямую в четвертьфинальную стадию, заняв первые места в своих подгруппах, вышли команды Греции, Италии, Венгрии и Испании. Их соперники определялись в стыковых встречах.

Водное поло. Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта, Фукуока. Результаты стыковых матчей. Мужчины

Черногория — Хорватия – 13:12.
Сербия – Япония – 16:10.
США – Канада – 13:10.
Франция – Австралия – 11:8.

Водное поло. Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта, Фукуока. Четвертьфинальные пары. Мужчины

Греция – Черногория.
Италия – Сербия.
Венгрия – США.
Испания – Франция.

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