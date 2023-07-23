Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 23 июля

В воскресенье, 23 июля, в Фукуоке (Япония) состоялись очередные соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно пять комплектов наград в плавании.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 23 июля
Плавание, мужчины, 400 м, вольный стиль
1. Самуэль Шорт (Австралия) – 3.40,68
2. Ахмед Хафнауи (Турция) – 0,02
3. Лукас Мертенс (Германия) – 1,52
Женщины, 400 м, вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.55,38 (мировой рекорд)
2. Кэтлин Ледеки (США) – 3,35
3. Эрика Фэйрвэзер (Новая Зеландия) – 4,21
Мужчины, 400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,50 (мировой рекорд)
2. Карсон Фостер (США) – 4,06
3. Даия Сето (Япония) – 6,91
Женщины, 4 по 100 м, вольный стиль
1. Австралия – 3.27,96 (мировой рекорд)
2. США – 3,97
3. Китай – 4,44
Мужчины, 4 по 100 м, вольный стиль
1. Австралия – 3.10,16
2. Италия – 0,33
3. США – 0,65
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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