Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 23 июля

В воскресенье, 23 июля, в Фукуоке (Япония) состоялись очередные соревнования чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно пять комплектов наград в плавании.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 23 июля

Плавание, мужчины, 400 м, вольный стиль

1. Самуэль Шорт (Австралия) – 3.40,68

2. Ахмед Хафнауи (Турция) – 0,02

3. Лукас Мертенс (Германия) – 1,52

Женщины, 400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.55,38 (мировой рекорд)

2. Кэтлин Ледеки (США) – 3,35

3. Эрика Фэйрвэзер (Новая Зеландия) – 4,21

Мужчины, 400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,50 (мировой рекорд)

2. Карсон Фостер (США) – 4,06

3. Даия Сето (Япония) – 6,91

Женщины, 4 по 100 м, вольный стиль

1. Австралия – 3.27,96 (мировой рекорд)

2. США – 3,97

3. Китай – 4,44

Мужчины, 4 по 100 м, вольный стиль

1. Австралия – 3.10,16

2. Италия – 0,33

3. США – 0,65

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.