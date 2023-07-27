Российский шахматист Федосеев будет выступать на турнирах под флагом Словении

Российский шахматист Владимир Федосеев будет выступать на турнирах под флагом Словении. На официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Федосеев теперь числится как словенский шахматист.

Напомним, Федосеев — абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013). Также он третий призёр первенства Европы — 2014, третий призёр первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет — 2014, финалист Кубка России, четвертьфиналист Кубка мира по шахматам — 2017.

Напомним, в начале 2023 года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.