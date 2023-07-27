Губерниев отреагировал на дисквалификацию украинки на ЧМ по фехтованию

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) присудить украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Украинка отказалась жать руку россиянке, что является прямым нарушением спортивного регламента.
«Всё справедливо!!! Таковы правила фехтования!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Отметим, что Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь согласно регламенту FIE спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.
Украинская фехтовальщица не пожала руку россиянке Смирновой. Видео:
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