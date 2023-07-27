«Ни нашим, ни вашим». Яна Егорян — о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что судьи чемпионата мира приняли спорное решение в ситуации со скандальным завершением поединка 1/32 финала между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан.
Харлан была дисквалифицирована за нарушение регламента (отказ от обязательного рукопожатия с соперницей), однако протест россиянки на результат поединка был отклонен, а украинку сняли, только начиная со следующего раунда соревнований.
«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», — приводит слова Егорян ТАСС.
Напомним, завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула помост. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей.
- 27 июля 2023
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
16:59
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:25
-
15:19
-
14:19
-
14:10
-
14:03
-
13:56
-
13:36
-
13:29
-
13:09
-
12:54
-
12:53
-
12:46
-
12:36
-
12:15
-
12:01
-
11:27
-
10:52
-
09:59
-
09:39
-
04:59