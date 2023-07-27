«Ни нашим, ни вашим». Яна Егорян — о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что судьи чемпионата мира приняли спорное решение в ситуации со скандальным завершением поединка 1/32 финала между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан.

Харлан была дисквалифицирована за нарушение регламента (отказ от обязательного рукопожатия с соперницей), однако протест россиянки на результат поединка был отклонен, а украинку сняли, только начиная со следующего раунда соревнований.

«Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка, но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим», — приводит слова Егорян ТАСС.

Напомним, завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула помост. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей.