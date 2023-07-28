Захарова — о ситуации с Харлан: нужно спросить у МОК, правила для них существуют или нет?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, произошедшую на чемпионате мира по фехтованию с украинской саблисткой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой.

«Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил? Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женины или мужчины.

Чем дальше, тем больше. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть, какой‑то вид креативного досуга, но не спорт. В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового. Приведу пример: в «Старике Хоттабыче» описан футбольный матч, когда старику Хоттабычу захотелось, чтобы его команда выиграла, и он посчитал, что вместо одного мяча можно кинуть на поле много мячей, чтобы каждый играл со своим. Это привело к тому, что матч был сорван, все не поняли, что произошло, а потом сказали, что команда была больна, то ли корью, то ли свинкой. Нужно определяться, мы всё‑таки сохраняем спорт, который мы называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, Харлан победила Смирнову в поединке 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию 2023 года в Милане (Италия). После этого российская фехтовальщица хотела подойти к сопернице и пожать руку, но Харлан выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Этим жестом украинская спортсменка нарушила регламент, однако не была наказана судьями. При этом на следующей стадии турнира Харлан было присуждено поражение.