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Шон О'Салливан сделал первый максимум в сезоне на European Masters 2023

Шон О'Салливан сделал первый максимум в сезоне на European Masters 2023
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29-летний английский профессиональный игрок в снукер. Шон О'Салливан сделал первый максимум в своей карьере. В квалификации рейтингового турнира European Masters 2023, который проходит в Лестере, О'Салливан выиграл шестой фрейм у соотечественника Барри Хокинса со счётом 147:0. Однако в матче Шон потерпел поражение со счётом 2:5.

Это первый максимальный брейк в новом сезоне, который выводит его в претенденты на приз в размере £ 5000 за высший брейк, а также 190-я серия из 147 очков в истории снукера.

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker Tour.

Квалификационные матчи European Masters 2023 проходят с 25 по 29 июля в Лестере. Финальные этапы будут проведены с 22 по 27 августа в Нюрнберге в Германии.

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