Чемпион Европы Антон Демченко будет выступать под флагом Словении

Российский гроссмейстер Антон Демченко будет выступать на турнирах под флагом Словении. На официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Демченко теперь числится как словенский шахматист.
Главное достижение Демченко – титул чемпиона Европы 2021 года, в рейтинге ФИДЕ он занимает 137-е место.
Ранее под флаг Словении перешёл Владимир Федосеев. Другие бывшие российские гроссмейстеры выбрали другие страны: Кирилл Алексеенко теперь в Австрии, Алексей Сарана и Александр Предке – в Сербии, Александр Мотылёв – в Румынии. Ещё раньше под российским флагом прекратили выступать Даниил Юффа (Испания), Григорий Опарин (США).
Напомним, в начале 2023 года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в азиатскую организацию.
- 28 июля 2023
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