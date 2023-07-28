В FIE объяснили, что дисквалификация Харлан приостановлена до конца ЧМ-2023

Бюро Международной федерации фехтования (FIE) объяснило своё решение об отмене дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан ради выступления спортсменки в командных соревнованиях чемпионата мира в Милане.
В своём заявлении FIE подчеркнула, что считает двухмесячную дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой правильной, однако может разрешить выступление Харлан за команду.
«Бюро FIE приняло решение разрешить украинской саблистке Ольге Харлан принять участие в предстоящих командных соревнованиях женских сборных на чемпионате мира — 2023, который проходит в Милане.
Это экстраординарное решение было принято после инцидента с участием Харлан, которая признала, что назначенное ей наказание за отказ пожать руку сопернице, выступающей в нейтральном статусе, было правильным.
FIE полностью поддерживает наказание, которое после тщательной проверки находится в полном соответствии с официальными правилами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте FIE.
- 28 июля 2023
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