FIE: отмена дисквалификации Харлан — послание всем спортивным федерациям

Временно исполняющий обязанности президента Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис объяснил, как и почему было принято решение о допуске дисквалифицированной украинской саблистки Ольги Харлан к участию в командном турнире чемпионата мира.
«Мы тщательно обсудили этот вопрос и принятое решение, а также встретились с мисс Харлан. Более того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также послание чуткости и понимания нашим членам и всем спортивным федерациям, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — приводит слова Кациадакиса сайт FIE.
Напомним, Харлан была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступающей на чемпионате мира в нейтральном статусе. FIE разрешила украинке выступить на чемпионате мира за команду, однако признала дисквалификацию полностью соответствующей правилам, что означает, что после чемпионата мира Харлан должна будет пропустить два месяца.
- 28 июля 2023
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