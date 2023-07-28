FIE: отмена дисквалификации Харлан — послание всем спортивным федерациям

Временно исполняющий обязанности президента Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис объяснил, как и почему было принято решение о допуске дисквалифицированной украинской саблистки Ольги Харлан к участию в командном турнире чемпионата мира.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос и принятое решение, а также встретились с мисс Харлан. Более того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также послание чуткости и понимания нашим членам и всем спортивным федерациям, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — приводит слова Кациадакиса сайт FIE.

Напомним, Харлан была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступающей на чемпионате мира в нейтральном статусе. FIE разрешила украинке выступить на чемпионате мира за команду, однако признала дисквалификацию полностью соответствующей правилам, что означает, что после чемпионата мира Харлан должна будет пропустить два месяца.