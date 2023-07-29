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Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с россиянами на Кубке мира

Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от контактов с россиянами на Кубке мира
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Федерация шахмат Украины (ФШУ) выпустила официальное заявление, в котором рекомендовала своим спортсменам избегать контактов с представителями России и Беларуси на грядущем Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.

В списке рекомендаций ФШУ значится:

«Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они выступают;

Избегать совместных фото и видеосъёмок с представителями России и Беларуси;

Избегать разговоров с представителями России, за исключением случаев, предусмотренных правилами шахмат;

Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины», — говорится в официальном сообщении.

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