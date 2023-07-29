Сергей Шипов: Украина собирается превратить Кубок мира ФИДЕ в политический форум

Российский гроссмейстер и популяризатор шахмат Сергей Шипов отреагировал на информацию о том, что Федерация шахмат Украины (ФШУ) рекомендовала своим спортсменам избегать контактов с россиянами и белорусами на Кубке мира ФИДЕ.

«Сейчас украинским шахматистам дали специальные рекомендации относительно того, как надо вести себя с россиянами. Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость. К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живет за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после неё обязательны», — приводит слова Шипова ТАСС.

В заявлении ФШУ говорится, что украинским шахматистам стоит отказаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, не фотографироваться вместе и не общаться. Напомним, Кубок мира ФИДЕ пройдёт с 30 июля по 24 августа в Баку (Азербайджан).