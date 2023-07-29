В ФШР прокомментировали рекомендации Федерации шахмат Украины в отношении россиян
Поделиться
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о том, что Федерация шахмат Украины (ФШУ) выпустила заявление, в котором рекомендовала украинским спортсменам не контактировать с представителями России и Беларуси на Кубке мира ФИДЕ.
«Реагировать на это не надо. Рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после — это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит. Комментировать этот бред даже не хочется», — приводит слова Ткачёва ТАСС.
В заявлении ФШУ говорится, что украинским шахматистам стоит отказаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, не делать совместных снимков и видео, а также избегать общения.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
16:00
-
15:44
-
15:42
-
15:00
-
14:52
-
14:40
-
13:56
-
13:26
-
12:30
-
12:24
-
12:05
-
12:05
-
11:10
-
10:42
-
10:36
-
09:54
-
09:51
-
05:05
-
00:43
-
00:05
- 28 июля 2023
-
23:17
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:01
-
21:25
-
20:40
-
20:16
-
19:52
-
19:20
-
18:50
-
18:50
-
18:34
-
18:24
Партнерский контент