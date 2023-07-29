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В ФШР прокомментировали рекомендации Федерации шахмат Украины в отношении россиян

В ФШР прокомментировали рекомендации Федерации шахмат Украины в отношении россиян
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о том, что Федерация шахмат Украины (ФШУ) выпустила заявление, в котором рекомендовала украинским спортсменам не контактировать с представителями России и Беларуси на Кубке мира ФИДЕ.

«Реагировать на это не надо. Рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после — это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит. Комментировать этот бред даже не хочется», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

В заявлении ФШУ говорится, что украинским шахматистам стоит отказаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, не делать совместных снимков и видео, а также избегать общения.

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