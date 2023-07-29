Вице-президент ФШР: запрет пожимать руки россиянам на Кубке мира помешает только украинцам

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал запрет украинским спортсменам, введённый Федерацией шахмат этой страны, контактировать с россиянами во время Кубка мира по шахматам в Азербайджане. В том числе украинцам рекомендовали не пожимать руки представителям России и не фотографироваться с ними.
«Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдёт в обстановке политической напряжённости. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесёт им дискомфорт. Я на сто процентов уверен, что на турнире будут встречи между нашими шахматистами и украинцами», — приводит слова Смагина ТАСС.
Кубок мира по шахматам в Баку (Азербайджан) пройдёт с 30 июля по 24 августа.
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