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Итальянские рапиристки и шпажисты одержали командные победы на ЧМ по фехтованию

Итальянские рапиристки и шпажисты одержали командные победы на ЧМ по фехтованию
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Сегодня, 29 июля, итальянские фехтовальщики завоевали две золотые медали в командных соревнованиях домашнего чемпионата мира, который проходит в Милане. Сначала итальянский женский квартет в составе Алисы Вольпи, Арианны Эрриго, Мартины Фаваретто и Франчески Палумбо в финале обыграл французских рапиристок со счётом 45:39.

Итальянским шпажистам также предстояло сражаться в решающем поединке с соперниками из Франции. Габриэле Чимини, Давиде Ди Вероли, Андреа Сантарелли и Фредерик Висмара обыграли французский квартет со счётом 45:32.

Отметим, что итальянские шпажисты не становились чемпионами мира в команде в течение 30 лет (с 1993 года). При этом именно мужская шпага стала самым представительным видом на первенстве планеты: в этом виде в Милане соревновались 46 команд с пяти континентов.

Рапиристки и шпажисты принесли Италии девятую и десятую медали домашнего чемпионата мира.

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