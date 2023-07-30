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Глава ОКР жёстко ответил Миронову на слова об упадке олимпийского движения в России

Глава ОКР жёстко ответил Миронову на слова об упадке олимпийского движения в России
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков жёстко ответил депутату Сергею Миронову на слова о несостоятельности олимпийского движения в России. Ранее Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нём участвовать.

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.

Графоманство и популизм, из которых соткано заявление господина Миронова, можно было бы списать на желание привлечь к себе внимание, не вдаваясь в суть предмета.

Однако призыв выйти из олимпийского движения – это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства.
Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки.

Уверен, что у Сергея Михайловича сейчас много дел по профильному направлению деятельности, в которых он, в отличие от спорта, профессионально разбирается и может внести свой вклад в обеспечение равноправия России на международной арене. Не словом на потребу электората, а делом на благо нашей Родины», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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