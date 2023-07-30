Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 30 июля

В воскресенье, 30 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), было разыграно семь комплектов медалей в плавании.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов чемпионата мира по водным видам спорта 30 июля.

Плавание. Мужчины. Спина. 50 м

1. Хантер Армстронг (США) – 24.05.

2. Джастин Ресс (США) – 24.24.

3. Сюй Цзяюй (Китай) – 24.50.

Женщины. Брасс. 50 м

1. Рута Мейлютите (Литва) – 29.16.

2. Лилли Кинг (США) – 29.94.

3. Бенедетта Пилато (Италия) – 30.04.

Мужчины. Вольный стиль. 1500 м

1. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14:31.54.

2. Бобби Финке (США) – 14:31.59.

3. Сэмюэл Шорт (Австралия) – 14:37.28.

Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 23.62.

2. Шейна Джек (Австралия) – 24.10.

3. Чжан Юйфэй (Китай) – 24.15.

Женщины. Комплексное плавание. 400 м

1. Саммер Макинтош (Канада) – 4:27.11.

2. Кэти Граймс (США) – 4:31.41.

3. Дженна Форрестер (Австралия) – 4:32.30.

Мужчины. Комплекс. Эстафета 4х100 м

1. США.

2. Китай.

3. Австралия.

Женщины. Комплекс. Эстафета 4х100 м

1. США.

2. Австралия.

3. Канада.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.