Японские рапиристы выиграли золото в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованию

Мужская сборная Японии стала чемпионом мира в командных соревнованиях в рапире на чемпионате мира по фехтованию, проходящем в Милане (Италия). В финале турнира японские спортсмены одолели соперников из Китая.

После первого поединка в матче за золотую медаль китайцы вели со счётом 5:0, однако уже вторую встречу забрали японские спортсмены — 9:5. В оставшихся боях сборная Японии одержала шесть побед, а два поединка завершились вничью. В итоге финальный матч у рапиристов из Японии и Китая завершился с общим счётом 45:35.

В матче за бронзу боролись сборные Гонконга и США. Их встреча завершилась со счётом 45:31.

Мужские командные соревнования. Рапира

1. Япония.

2. Китай.

3. Гонконг.

Напомним, россияне не были допущены к участию к командным соревнованиям на чемпионате мира по фехтованию.