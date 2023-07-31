Гандболист Никита Задорожний скончался на 28-м году жизни

Российский тренер Владимир Банников на своей странице во «ВКонтакте» объявил о смерти левого крайнего белгородского «Технолога-Спартак» Никиты Задорожнего.

«Пришла трагическая весть… Умер Никита Задорожний, МС, воспитанник щербиновского гандбола, игрок белгородского клуба «Спартак-Технолог». Никита мужественно боролся с тяжёлым заболеванием, очень хотел победить болезнь, но 30 июля его не стало. Приношу соболезнования семье и близким этого замечательного человека! Светлая память, царствие небесное светлому человеку», — написал Банников.

В последний раз Банников выходил на площадку в позапрошлом сезоне — в матче с «ВГТУ-Воронеж». В том матче «Технолог-Спартак» потерпел поражение со счётом 28:34.